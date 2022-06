Putin mener alt går etter planen

Putin beskrev de russiske soldatene som helter da han møtte journalister under et besøk i Turkmenistan onsdag. Han sa at den «spesielle militæroperasjonen» går som den skal, og at troppene har nådd flere milepæler.

– Alt går etter planen, sa Putin ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass.

Russiske tropper invaderte Ukraina 24. februar i år, men myndighetene i landet nekter å omtale det som invasjon eller krig. De omtaler det derimot som russiske spesialoperasjoner.

Etter å ha feilet i å nå den Ukrainske hovedstaden Kyiv, har russiske styrker fokusert på Donbas-regionen i Øst-Ukraina. Putin nektet å svare journalistene på hvor lenge kampene vil vare, og sa det ville være feil å sette noen tidsfrister.