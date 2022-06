USA: Putin ønsker fortsatt å ta mesteparten av Ukraina

– Vi er fortsatt i en posisjon der vi ser på president Putin. Vi tror at han i det store og det hele har de samme politiske målene som han hadde tidligere, det vil si at han ønsker å ta mesteparten av Ukraina, sier USAs øverste etterretningssjef Avril Haines.

Hun sier at amerikanske etterretningsbyråer ser for seg tre mulige scenarioer på kort sikt, melder Sky News.

Det mest sannsynlige scenarioet går ut på at konflikten vil fortsette med at russiske styrker kun er i stand til å gjøre gradvis fremgang. De andre scenarioene inkluderer et større russisk gjennombrudd og at Ukraina klarer å stabilisere frontlinjene.

– Kort fortalt så er bildet fortsatt ganske dystert, sier Haines.