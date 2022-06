Ukraina bryter båndene til Syria

– Det blir ikke lenger noen forbindelser mellom Ukraina og Syria, sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i en video i meldingstjenesten Telegram.

Der legger han til at sanksjonspresset mot Syria «kommer til å bli enda større».

Zelenskyjs kunngjøring kom etter at det syriske utenriksdepartementet onsdag varslet at Damaskus skal anerkjenne «uavhengigheten og suvereniteten» til de to ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk.

Syria skal etablere diplomatiske bånd til Donetsk og Luhansk, ifølge uttalelsen, som kom noen dager etter at president Bashar al-Assad møtte en delegasjon fra Donetsk og Luhansk i Damaskus.

Syria og Russland er allierte. Like før Russland startet krigen mot Ukraina i slutten av februar, hadde president Vladimir Putin anerkjent de to separatistregionene som uavhengige «folkerepublikker».