Kelly (55) ble allerede i fjor funnet skyldig i menneskehandel, seksuelle overgrep, filming av videoer av seksuelle overgrep mot barn og utpressing, men har ventet i over sju måneder på straffen.

Påtalemyndigheten krevde en minimumsperiode på 25 år for overgrepene, mens 55-åringens forsvarer mente Kelly burde få en straff på ti år eller mindre. Retten fastslo imidlertid en vesentlig strengere straff på 30 år.

Dommen ble opplest av dommer Ann Donnelly ved et rettslokale i Brooklyn onsdag.

Avslørt av dokumentar

Kelly har vært gjenstand for ulike etterforskninger i nesten 20 år, men det var dokumentarserien «Surviving R. Kelly» som for alvor rettet oppmerksomheten mot anklagene mot ham.

Rettssaken har hatt flere forsinkelser på grunn av pandemien og endringer knyttet til Kellys forsvarerteam. Han har vært varetektsfengslet siden han ble tiltalt i 2019.

Dokumentaren og rettssaken fungerte til å gi stemme til de fornærmede som lenge trodde at deres historier ble ignorert fordi de var svarte kvinner.

– Knekket livsgnisten

Rasende og med tårene rennende nedover kinnene fortalte de at R. Kelly hadde forfulgt dem og lurt sine fans.

– Du fikk meg til å gjøre ting som knekket livsgnisten min. Jeg ønsket bokstavelig talt å dø på grunn av hvor elendig du fikk meg til å føle meg, sa en kvinne til stjernen. Hun sa hun er traumatisert for alltid på grunn av opplevelsene fra tenårene.

Kelly manipulerte millioner av fans til å tro at han var en helt annen enn mannen som juryen så, sa en annen av de fornærmede til retten.

Tilliten gjenopprettet

– Ofrene har forsøkt å høres og bli sett. Vi er ikke lenger de utbyttede individene vi en gang var, sa hun.

En tredje kvinne sa at dommen gjenoppretter tilliten hennes til rettssystemet.

– Jeg mistet en gang alt håp. Men dere har gjenopprettet tilliten min, sa hun henvendt til retten og aktoratet og fortalte at Kelly utnyttet henne da hun 17 år gammel hadde vært på konsert.

– Jeg var redd, naiv og visste ikke hvordan jeg skulle håndtere situasjonen, sa hun og forklarte at hun ikke sa fra den gangen.

– Taushet er et veldig ensomt sted, la hun til.

– Traumatisk barndom

R. Kelly satt selv stille og så ned i bordet mens han lyttet. Forsvareren Jennifer Bonjean sa at han håper at dommen kan omgjøres når han anker.

Forsvaret hevdet at han burde slippe lettere fordi han hadde en traumatisk barndom, med alvorlig, langvarig seksuell mishandling, fattigdom og vold.

Som en voksen med dårlig leseevne ble stjernen gjentatte ganger, ifølge forsvaret, bedratt og finansielt misbrukt, ofte av dem han betalte for å beskytte seg.

Popstjernen R. Kelly er mest kjent for slagere som «I Believe I Can Fly» i 1996 og kultklassikeren «Trapped in the Closet», en beretning om seksuelt bedrag og intriger.

Rykter siden 90-tallet

Anklager om at han utnyttet unge jenter begynte å sirkulere på 90-tallet. I 1997 ble han saksøkt av en kvinne som sa hun var seksuelt mishandlet og trakassert av ham da hun var mindreårig. Senere ble han siktet i en annen mishandlingssak, men ble frikjent i 2008 og inngikk forlik med anklageren.

Og hele tiden fortsatte han å selge millioner av plater.

I løpet av rettssaken kom det fram at han brukte sitt store følge av medhjelpere og manage til å møte jenter og sørge for at de gjorde som han sa. Dette sa aktoratet utgjorde en kriminell organisasjon.

– Brukte berømmelsen

Kelly, som egentlig heter Robert Sylvester Kelly, «brukte sin berømmelse, sine penger og sin popularitet til systematisk å utnytte barn og unge kvinner til sin egen seksuelle fornøyelse», skrev aktoratet.

Flere av vitnene fortalte at Kelly presset dem til perverse og sadistiske handlinger da de var mindreårige, at de fikk ordre om å underskrive taushetsavtaler og ble truet med vold om de brøt det som en kalte «Robs regler». Noen av dem sa de trodde videoopptakene av dem i seksuelle stillinger kunne bli brukt mot dem.

R. Kelly har nektet for at han gjort noe galt. Han har ikke uttalt seg under rettssaken, men hans advokater har kalt de fornærmede venninner og groupies som ikke var presset til noe mot sin vilje, og som ble med ham fordi de var fristet av fordelene hans rike livsstil ga dem.