– Nato burde gi opp den kalde krigens mentalitet, nullsumspillet og praksisen med å skape fiender og ikke prøve å rote til Asia og hele verden etter å ha forstyrret Europa, sier talsperson Xhaou Lijan fra det kinesiske utenriksdepartementet.

Kina anklager Nato-medlemmer for å skape spenning og provosere fram konflikter ved å sende krigsskip og fly inn i områder nær det asiatiske fastlandet og Sør-Kinahavet.

Natos ledere har på toppmøtet i Madrid jobbet med et strategisk konsept som for første gang omtaler Kina. Det er ventet at landet vil bli identifisert som en sikkerhetsutfordring.

I de siste ukene før toppmøtet har det vært et par episoder som har vekket oppmerksomhet. Nylig ble et overvåkingsfly fra Nato-landet Canada avskåret i internasjonalt luftrom av et kinesisk jagerfly. Canadiske tjenestemenn beskrev at den kinesiske piloten opptrådte hensynsløst.

I slutten av mai uttalte Australia at Kina hadde opptrådt aggressivt mot et fly fra deres flyvåpen som utførte overvåking i Sør-Kinahavet.

Zhao kritiserte også sanksjoner mot Russland. Kina har nektet å fordømme invasjonen og har heller ikke beskrevet krigen som en aggresjonshandling.