Støre: – Norden truer ingen

– Jeg kjenner en veldig lettelse.

Slik oppsummerte Støre stemningen da han møtte norsk presse på Natos toppmøte i Madrid onsdag formiddag.

Kvelden i forveien inngikk Sverige og Finland en avtale med Tyrkia der tyrkerne gikk med på å heve sitt veto mot svensk og finsk medlemskap i Nato i bytte mot en rekke innrømmelser fra de to nordiske landene.

Dermed er alt duket for at Natos ledere senere onsdag kan invitere Sverige og Finland inn i alliansen.

Lavspenningsområde

Støre forteller at regjeringen har hatt utstrakt kontakt med Stockholm og Helsingfors underveis i prosessen. Han er overbevist om at også Norge blir tryggere når Sverige og Finland tas inn i Natos kollektive forsvar.

Samtidig sender han et beroligende budskap i retning Moskva:

– Vi er enige om at vi fortsatt skal være et lavspenningsområde, sier Støre til NTB.

– Det er ingen av de nordiske landene som ønsker å øke den militære spenningen hos oss. Tvert imot, vi ønsker å bekrefte at Norden truer ingen, og ingen har noe grunnlag for å true Norden.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) mener det kollektive forsvaret i Norden blir vesentlig styrket når Sverige og Finland kommer inn i Nato.

– De er jo nærmest oss og kan komme oss raskere til unnsetning, poengterer hun.

– Hva skal til for å holde spenningen nede?

– Det er at russerne vet hvor de har oss, sier Huitfeldt.

Basepolitikk

Balanseringen mellom avskrekking og beroligelse overfor Russland har vært et kjerneelement i norsk sikkerhetspolitikk helt siden Norge ble med i Nato ved grunnleggelsen i 1949.

En viktig del av dette har vært den norske baseerklæringen fra 1949, som sier at Norge ikke skal åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium i fredstid. I tillegg har Norge siden 1957 hatt som politikk at det ikke skal lagres atomvåpen på norsk jord i fredstid.

Den svenske regjeringen har i forbindelse med sin Nato-søknad kommet med lignende forsikringer. Finland har derimot ikke tatt stilling til disse spørsmålene, men har brukt mye tid på å studere Norges erfaringer, forteller Støre.

Han understreker at Sverige og Finland må bestemme selv hvilken politikk de skal føre når det gjelder utenlandske baser og atomvåpen.

– Men den interessen vi er møtt med i Sverige og Finland knyttet til våre erfaringer, tyder på at de tenker i samme retning.

«Nordic Reponse»

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) legger til at svensk og finsk Nato-medlemskap vil åpne mange nye muligheter for samarbeid om forsvar og sikkerhet i Norden.

– Vi har satt i gang et arbeid i egen regi og i samarbeid med nordiske kolleger for å se på hvilke muligheter dette kan innebære. En del av dette kommer opplagt til å handle om å øve og trene mer sammen, sa han på pressetreffet i Madrid.

Forsvarsministeren trakk blant annet fram hvordan Norge nylig var vertskap for den store militærøvelsen «Cold Response». Når denne øvelsen skal holdes igjen i 2024, ønsker Norge å utvikle det til en «Nordic Response»-øvelse, ifølge Gram.