Zelenskyj deler video av rakettangrep mot kjøpesenter

Minst 18 personer ble drept og 59 personer såret i mandagens rakettangrep mot kjøpesenteret, og minst 21 er savnet, ifølge ukrainske myndigheter.

Ifølge ukrainske myndigheter ble det benyttet X-22-raketter fra et russisk bombefly av typen Tu-22 som befant seg over den russiske regionen Kursk.

Russland har hevdet at raketten slo ned i et våpenlager nær kjøpesenteret, og at kjøpesenteret deretter tok fyr.

– I dag ønsker jeg å avslutte denne talen med bevis, slik at ingen våger seg på å drive med lureri om rakettangrepet mot kjøpesenteret i Krementsjuk, sier Zelenskyj i talen.

– Den russiske raketten traff dette spesifikke målet. Med hensikt. Selvsagt var det ordren. Det er opplagt at russiske mordere mottok koordinater for denne raketten. De ønsket å drepe så mange som mulig i en fredelig by, på et vanlig kjøpesenter, sier presidenten videre.

Forsvarsdepartementet i Ukraina har også lagt ut opptak på Twitter av det som skal være selve angrepet.

Myndighetene anslår at det var mellom 200 og 1.000 mennesker i bygningen da angrepet skjedde.