Johnson: Ukraina-krigen ville ikke ha startet hvis Putin var kvinne

– Hvis man ønsker et perfekt eksempel på giftig maskulinitet, så er det hva han gjør nå i Ukraina, sier Johnson til den tyske kringkasteren ZDF ifølge Sky News.

– Hvis Putin var en kvinne, noe han selvsagt ikke er, men hvis han var det, tror jeg virkelig ikke at han ville ha begitt seg ut på en gal, macho krig med invasjon og vold på den måten han har gjort, sier Johnson.

Uttalelsene kom etter at G7-toppmøtet var avsluttet i Elmau i den tyske delstaten Bayern tirsdag.

Johnson sier også at det burde være flere kvinner i maktstillinger og legger til at Vesten må støtte Ukraina med militær strategi for å hjelpe med å endre dynamikken i konflikten. Det vil også gjøre Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i stand til å «være i best mulig posisjon i samtaler, hvis og når samtaler skulle finne sted».

– Vi ønsker virkelig å gi ukrainerne strategisk utholdenhet, sier Johnson.