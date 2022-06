Zelenskyj vil at FN skal besøke åsted for kjøpesenter-angrep

– Jeg foreslår at FN enten sender en spesialutsending, eller FNs generalsekretær, eller en kommisjon til åstedet for denne terrorhandlingen, slik at FN uavhengig kan finne informasjon og se at dette faktisk var et russisk rakettangrep, sa Zelenskyj da han talte til FNs sikkerhetsråd tirsdag.

Minst 18 personer ble drept og 59 personer skadd i angrepet mandag, som rammet et kjøpesenter med flere hundre sivile.

Flere statsledere har reagert kraftig på angrepet, og G7-landene har kalt det en krigsforbrytelse.

Ukraina ba mandag om et hastemøte i Sikkerhetsrådet for å diskutere Russlands seneste angrep mot sivile mål i Ukraina.