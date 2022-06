25 år gamle Cassidy Hutchinson blir ansett som et viktig vitne i etterforskningen rundt Kongress-stormingen 6. januar 2021.

Hun var tidligere assistent til Trumps stabssjef Mark Meadows, og har allerede gitt informasjon til Kongressens etterforskere bak lukkede dører.

Hutchinson forteller blant annet om møter hun var med Meadows på i dagene før 6. januar, blant annet et spesifikt møte med Trumps advokat Rudy Giuliani 2. januar.

– «Det er mye som skjer, Cass, men jeg vet ikke, ting blir kanskje skikkelig, skikkelig ille den 6. januar», forteller Hutchinson at Meadows sa til henne.

– Den kvelden var den første gangen jeg husker at jeg følte meg redd og nervøs for hva som kunne skje 6. januar, fortsatte hun.

– Tok tak i rattet

Hutchinson forteller også at Trump krevde å bli tatt til Capitol etter et arrangement 6. januar og at han forsøkte å ta rattet i limousinen da han ble fortalt at han ikke fikk dra dit.

Ifølge den tidligere Meadows-assistenten skal Trump også ha fått beskjed om at folk som samlet seg ved et kjøpesenter om morgenen 6. januar, hadde med seg våpen, men at han sa til sine tjenestemenn at de skulle «slippe dem inn» så de kunne marsjere til Capitol.

– De er ikke her for å skade meg. Ta de jævla magasinene deres. Slipp inn folkene mine. De kan marsjere til Capitol herfra, skal Trump ha sagt ifølge Hutchinson.

Mer detaljer

Ekstrahøringen startet klokken 19 norsk tid. Det er uklart om Hutchinson kan tilføre saken nye bevis, men hennes vitnesbyrd var på forhånd ventet å gi et nytt og mer utfyllende bilde av hvordan situasjonen var rundt Trump både før og etter Kongress-stormingen.

– Vi kalte inn til høringen i lys av spesifikk detaljert informasjon om hva den tidligere presidenten og hans medhjelpere sa og gjorde i de kritiske timene, sa Bennie Thompson, kongressmedlem og leder av granskningskomiteen for Kongress-stormingen, da høringen startet.