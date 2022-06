Erdogan skal tirsdag møte Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Finlands president Sauli Niinistö på sidelinjen av Nato-toppmøtet, som innledes i Madrid samme kveld.

– Vi vil ikke ha tomme ord, vi vil ha resultater, sa Erdogan til pressen før han fløy til Spania.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ventes også å delta på møtet, der målet er å overtale Tyrkia til å slippe de to nordiske landene inn i Nato. Møtet følger forhandlinger på lavere nivå mellom representanter fra de tre landene i Nato-regi mandag og i forrige uke.

– Vi er et land med 70 år langt medlemskap i Nato. Tyrkia er ikke et land som tilfeldigvis har gått inn i Nato, sa Erdogan.

– Vi ønsker å se hvor langt Finland og Sverige har kommet, sa han.

Kravliste

Erdogan har lagt fram en kravliste for å skulle si ja til søknadene. Tyrkia hevder blant annet at Sverige gir politisk støtte til Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) og den kurdiske militærstyrken i Syria, YPG.

Landet har lagt fram krav om at 45 navngitte kurdere utleveres, ifølge tyrkiske medier – 33 fra Sverige og tolv fra Finland. Disse kravene har de to nordiske landene tidligere avvist å etterkomme. Videre krever Tyrkia at svenskene opphever begrensningene på våpeneksport til Tyrkia.

Erdogan sa også til pressen i Istanbul at han skal møte USAs president Joe Biden på sidelinjen av toppmøtet. Hovedtemaet for det bilaterale møtet ventes å være Russlands invasjon av Ukraina.

Stoisk Niinistö

Sverige og Finland har gitt uttrykk for at de er forberedt på at Tyrkia ikke vil godta deres søknad før toppmøtet er overstått.

Den finske presidenten Sauli Niinistö sier han verken er optimistisk eller pessimistisk på dette tidspunktet.

– Vi vil ha et åpent sinn når vi holder samtaler med Erdogan i ettermiddag, sier han.

Den svenske utenriksministeren Ann Linde slår fast at man har gjort fremskritt.

– Vi er forberedt på at noe positivt vil skje her i dag, men også for at det vil ta noe mer tid, legger hun til.

– Vi må være tålmodige og fortsette diskusjonen også etter toppmøtet.

– Ingen frihavn

Stoltenberg og Andersson møttes til samtaler mandag for å berede grunnen før toppmøtet tar til. Det ble understreket at Sverige ikke er – og ikke kommer til å være – en frihavn for terrorister.

Andersson ga uttrykk for at et Nato-medlemskap for Sverige vil ha betydning for svensk våpeneksport til alle allierte.

– Denne solidariteten vil reflekteres i vårt nasjonale regelverk, sa hun etter møtet mandag.