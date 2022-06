Xi Jinping besøker Hongkong 25 år etter at byen ble gitt tilbake til Kina

Det bekrefter politiet i Hongkong på en pressekonferanse tirsdag.

I år er det 25 år siden Hongkong ble tilbakeført til kinesisk styre etter 155 år som britisk koloni.

Den kinesiske presidenten vil delta på en rekke offisielle arrangementer under besøket, blant annet åpningsseremonien for Hongkongs nye folkevalgte forsamling.

Besøket er hans første utenfor det kinesiske fastlandet siden pandemien tok tak for over to år siden.