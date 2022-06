– Abu Hamzah al-Yemeni kjørte alene på motorsykkel da det ble slått til mot ham, heter det i en kunngjøring fra USAs sentralkommando.

Hurras al-Din (HaD) ble dannet i februar 2018 da sju syriske islamistgrupper kunngjorde at de gikk sammen. Et titall andre små grupper har siden sluttet seg til. Gruppen står al-Qaida nær og flere av lederne er ikke syrere.

De hvite hjelmene, som er tilknyttet opposisjonen i Syria, bekrefter at en mann på motorsykkel ble drept i et droneangrep rett sør for byen Idlib. Ingen andre ble drept i angrepet.

USAs sentralkommando sier at de er «svært sikre» på at det var Abu Hamzah al-Yemeni som ble drept i angrepet.

I februar ble IS-lederen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi drept i et amerikansk angrep i Syria, og i juni ble jordaneren Khaled Aruri drept i en amerikansk operasjon. Også han skal ha hatt en sentral stilling i HaD.

HaD-lederen Bilal Khuraisat, som også var jordansk, ble drept i et amerikansk droneangrep i Syria i desember 2019.