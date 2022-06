Ifølge myndighetene i fylket Poltava steg tallet på drepte natt til tirsdag til 18. Nærmere 60 ble såret i mandagens rakettangrep mot kjøpesenteret.

Over 40 mennesker er fortsatt savnet, og redningsarbeidere gjennomsøkte tirsdag ruinene.

Ifølge ukrainske myndigheter ble det benyttet X-22-raketter, avfyrt fra et russisk bombefly av typen Tu-22 som befant seg over den russiske regionen Kursk, i angrepet.

– Hensynsløse terrorister

Raketter skal også ha truffet et sportssenter i Krementsjuk, en industriby by med drøyt 220.000 innbyggere som ligger på hovedveien mellom Moskva og Svartehavet.

– Bare fullstendig hensynsløse terrorister, som ikke har noe her på jorda å gjøre, kan rette raketter mot et slikt mål, sier Zelenskyj i en videotale.

– Dette var ikke noe feiltreff med raketter. Dette var et planlagt russisk angrep mot kjøpesenteret. Redningsaksjonen fortsetter, men vi må være klar over at tapene kan være betydelige, sier han.

Ingen trussel

Kjøpesenteret «utgjorde ingen trussel mot den russiske hæren» og hadde «ingen strategisk verdi», sier Zelenskyj, som anklager Russland for å sabotere «folks forsøk på å leve et normalt liv, noe som gjør okkupantene så rasende».

FNs sikkerhetsråd skal på oppfordring fra Ukraina holde et krisemøte tirsdag kveld for å diskutere angrepet, som fordømmes internasjonalt.

Redningsarbeidere jobber på spreng med å kartlegge situasjonen etter et missilangrep mot et kjøpesenter i den ukrainske byen Krementsjuk. Foto: Anna Voitenko / Reuters/NTB

Grusomt og avskyelig

USAs president Joe Biden kaller angrepet «grusomt» og krever at de ansvarlige blir straffeforfulgt.

– USA står samlet med våre allierte og partnere og skal fortsette å holde Russland ansvarlig for slike grusomheter og støtte Ukrainas forsvar, heter det i en kommentar fra Biden, som deltar på G7-landenes toppmøte i Tyskland.

Frankrikes president Emmanuel Macron, som også deltar under toppmøtet, kaller angrepet avskyelig.

– Russlands bombing av et kjøpesenter i Krementsjuk er en avskyelig handling. Vi deler smerten med ofrenes familier, samt sinnet overfor en slik grusomhet. Det russiske folket må få vite sannheten, sier han.

Krigsforbrytelse

De øvrige G7-landene slutter også opp om fordømmelsen av angrepet og kaller det en krigsforbrytelse.

– Vilkårlige angrep mot uskyldige sivile utgjør en krigsforbrytelse. Russlands president Vladimir Putin og de som er ansvarlig, må stilles til ansvar, heter det i en felles uttalelse.

Provokasjon

Den russiske viseambassadøren i FN, Dmitrij Poljanskij, nekter for at Russland sto bak angrepet mot kjøpesenteret og hevder på Twitter at det er snakk om en ukrainsk provokasjon.

Russland har gjentatte ganger tidligere nektet for å angripe sivile mål i Ukraina, selv om alt fra kjøpesentre til teaterbygninger, sykehus, barnehager og boligblokker er bombet i grus.