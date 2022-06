– Kollisjonen fikk hele båten til å stoppe opp, forteller amerikanske Alicia Amador til the Juneau Empire.

Amador var om bord på skipet med flere familiemedlemmer, og skildrer kollisjonen som «en skremmende opplevelse». Familien hadde ventet på turen i tre år, etter at den flere ganger hadde blitt utsatt grunnet Covid-19. Mandag fikk de beskjed om at turen var avlyst, og at skipet ville returnere til Seattle.

«Norwegian Sun» var på vei til en isbre i Alaska da det lørdag kolliderte med isfjellet. Isfjellet estimeres av Amador til å ha vært på størrelse med en semitrailer.

– 25. juni 2022, mens cruiseskipet var på vei mot Hubbard isbreen i Alaska, ble det omringet av tåke, noe som reduserte sikten og resulterte i at skipet kom i kontakt med et isfjell.

Dette sier Norwegian Suns talsperson til cruiseskipbloggen, Cruise Hive.

Etter kollisjonen seilte skipet til byen Juneau i Alaska for inspeksjon.

Dykkere i Juneau fant skader på skroget, og skipet er nå på vei mot Seattle for reparasjoner. Underoffiser Nate Littlejohn i den amerikanske kystvakten, opplyser om at de har «stor tro» på at skipet vil komme seg trygt tilbake til Seattle.

Alicia Amador og familien fikk beskjed om at de ville få turen refundert.