Uttalelsen kom fra Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev, som nå er nestleder i det russiske nasjonale sikkerhetsrådet, mandag, overfor nyhetsnettstedet Argumenty i Fakty, melder Reuters.

– For oss er Krim en del av Russland. Og det betyr for alltid. Ethvert forsøk på inntrengning på Krim er en krigserklæring mot vårt land, sier han.

– Og hvis dette gjøres av et medlemsland i Nato, betyr dette konflikt med hele forsvarsalliansen, en tredje verdenskrig. En fullstendig katastrofe, sier Medvedev videre.

Han sier også at hvis Finland og Sverige blir medlemmer i Nato, kommer Russland til å styrke grensene og «gjøre seg klar på gjengjeldelsestiltak». Det vil omfatte muligheten for å utplassere hypersoniske raketter av typen Iskander «på dørstokken deres», uttaler han.

Tidligere denne måneden truet Ukraina med å angripe en viktig russisk-bygget bro som knytter Russland til halvøya.

I mai sa imidlertid Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at han ikke tror at Krim-halvøya kan gjenvinnes militært uten at det vil koste hundretusener av liv.

Russland annekterte Krim-halvøya i 2014.