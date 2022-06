Zelenskyj kaller kjøpesenterangrep terror

Angrepet mot kjøpesenteret i byen Krementsjuk var en «frekk terrorhandling», sier presidenten i sin daglige videotale.

– Bare fullstendig hensynsløse terrorister, som ikke har noe her på jorda å gjøre, kan rette raketter mot et slikt mål, sier Zelenskyj.

Han hevder at angrepet skjedde med overlegg og frykter stigende antall ofre, melder CNN.

– Dette var ikke noe feiltreff med raketter. Dette var et planlagt russisk angrep mot kjøpesenteret. Redningsaksjonen fortsetter, men vi må være klar over at tapene kan være betydelige, sier han.

Leger er blitt sendt fra Kyiv for å hjelpe de sårede, opplyser presidenten. Ifølge ham var det over 1.000 personer på kjøpesenteret før flyalarmen gikk og rakettene slo ned.

Natt til tirsdag sto dødstallet på 16. Videre er 56 såret, ifølge tall fra ukrainske myndigheter.

Zelenskyj sier at han har sendt kondolanser til de pårørende. Han ber samtidig folk om å følge advarsler fra myndighetene og oppsøke tilfluktsrom når flyalarmen går.