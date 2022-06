16 andre, blant dem fire barn, ble funnet i live ved vogntoget og er sendt til sykehus. Alle ser ut til å ha fått heteslag, opplyser den lokale brannsjefen i området, Charles Hood.

Nasjonaliteten til ofrene er ikke kjent, men to av de overlevende kommer fra Guatemala. Alt tyder på at også de øvrige er migranter og asylsøkere fra Latin-Amerika.

San Antonios politisjef William McManus opplyser at tre personer er pågrepet, men at det foreløpig er uklart om de kan stilles til ansvar for tragedien.

Rop om hjelp

Det var en bygningsarbeider i nærheten som i 18-tida mandag hørte rop om hjelp fra vogntoget, som sto parkert på en grusvei utenfor San Antonio. Da han tok en nærmere titt, fant han døra på lasterommet delvis åpen, og etter å ha kikket inn ringte han straks politiet.

Synet som møtte dem, var ubeskrivelig, og da området rundt vogntoget ble gjennomsøkt fant politifolkene både døde og halvdøde mennesker.

– De var for varme til å ta på, de hadde fått heteslag, de var utmattet. Det var ingen tegn til vann i kjøretøyet, det var en kjølevogn, men det var ikke tegn til at kjøleanlegget virket, sier Hood.

San Antonios ordfører Ron Nirenberg kaller funnet av 46 døde migranter i et vogntog for en forferdelig menneskelig tragedie. Natt til tirsdag besøkte han stedet. Foto: Eric Gay / AP / NTB

Menneskelig tragedie

– I kveld står vi overfor en forferdelig menneskelig tragedie, sa San Antonios ordfører Ron Nirenberg som besøkte stedet.

– Vi håper at de som var ansvarlige for å stappe disse menneskene inn i slike umenneskelige forhold, blir stilt for retten og straffet på hardeste måte, slo han fast.

San Antonio ligger rundt 250 kilometer fra grensa til Mexico langs en ofte benyttet rute for menneskesmuglere. Området opplever for tiden en hetebølge med temperaturer opp mot nesten 40 grader.

Anklager Biden

Guvernøren i Texas, republikaneren Greg Abbott, var raskt ute med å gi president Joe Biden og hans «åpne grenser-politikk» skylden for tragedien.

– Disse dødsfallene er Bidens skyld. De viser hvilke dødelige konsekvenser det får fordi han nekter å håndheve loven, tvitrer Abbott.

Andre skylder også på Biden, men av motsatt grunn.

– Når grensa er så stengt som den er nå for migranter fra Mexico, Guatemala, Honduras og El Salvador, tvinges folk til å ta farligere og farligere ruter. Menneskesmugling i lastebiler blir stadig vanligere, sier Aaron Reichlin-Melnick i organisasjonen American Immigration Council.

Ikke første gang

USA har siden mars 2020 utvist over 2 millioner migranter med henvisning til koronarestriksjoner som fratar dem muligheten til å søke asyl. Mange forsøker gang på gang å ta seg over grensa, bare for å bli bortvist på nytt.

For fem år siden opplevde San Antonio en lignende tragedie da ti migranter fra Latin-Amerika ble funnet døde i lasterommet på et vogntog der kjøleanlegget hadde sviktet og ventilene var tettet igjen.

Det skal ha vært over 200 mennesker i lasterommet, men de fleste andre flyktet fra parkeringsplassen. Flere titall andre ble innlagt på sykehus med heteslag.