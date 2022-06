Biden-delegasjon på plass i Venezuela

Delegasjonen inkluderer USAs ambassadør til Venezuela, James Story, og Bidens spesialutsending for gisselsaker, Roger Carstens.

Utenriksdepartementet i Washington opplyser at besøkets fokus skal være på sikkerheten for flere amerikanske statsborgere som sitter fengslet i Venezuela, blant dem en gruppe ledere ansatt i det Houston-baserte selskapet Citgo og som ble fengslet for mer enn fire år siden.

Venezuelas president Nicolás Maduro sier delegasjonen ble tatt imot av nasjonalforsamlingens leder Jorge Rodriguez. Han beskriver delegasjonen som viktig og sier partene skal diskutere bilaterale saker. Besøket er en oppfølging av et besøk fra en amerikansk delegasjon i mars i år, uttaler Maduro.

Mars-besøket resulterte i at Maduro løslot to amerikanske statsborgere og lovet å gjenoppta forhandlingene med Venezuelas amerikanskstøttede opposisjon.

Deretter fornyet USA en lisens slik at oljeselskaper, blant dem Chevron, kan fortsette driften i Opec-landet, som har vært underlagt omfattende sanksjoner siden 2019.

Til slutt fjernet Det hvite hus tidligere denne måneden sanksjoner mot en høytstående venezuelansk tjenesteperson som er nevø til Venezuelas førstedame Cilia Flores.