– Sverige er ikke og kommer ikke til å være en frihavn for terrorister, understreket Andersson på en pressekonferanse med Stoltenberg mandag kveld.

Om få timer samles alliansen til toppmøte i Madrid, men fortsatt blokkerer Tyrkia for svensk og finsk Nato-medlemskap.

Hektisk møtevirksomhet

Mandag tok Stoltenberg imot Andersson på Natos hovedkvarter i Brussel.

Samme dag møttes «høytstående diplomater» fra Tyrkia, Sverige og Finland i den belgiske hovedstaden for å forsøke å finne en løsning på konflikten dem imellom, bekreftet Nato-sjefen tidligere mandag.

– Mitt sterke håp er at denne dialogen avsluttes på vellykket vis i nær framtid – etter mitt syn før toppmøtet, sa Andersson.

Tirsdag har Stoltenberg invitert til nok et møte, denne gangen mellom Andersson, Erdogan og Finlands president Sauli Niinistö, i Madrid.

– Jeg håper disse samtalene kan bane vei for å lansere vår opptaksprosess og ta Sverige et steg videre på veien til et Nato-medlemskap, sa Andersson til pressen.

Har betydning for våpeneksport

Tyrkia har lagt fram en rekke krav for at tyrkerne skal kunne godta svensk og finsk Nato-medlemskap. Tyrkia hevder blant annet at Sverige gir politisk støtte til Det kurdiske arbeiderparti (PKK) og den kurdiske militærstyrken i Syria, YPG.

Andersson forsikret om at Sverige som Nato-medlem vil bidra til å styrke sikkerheten til alle allierte, inkludert Tyrkia.

– Som alliert vil vi fullt ut forplikte oss til Natos kontraterrorisme, sa hun.

– Vårt standpunkt på PKK er krystallklart: de er listet som en terrororganisasjon i EU og i Sverige, sa Andersson.

Tyrkia har videre krevd at svenskene opphever begrensningene på våpeneksport til Tyrkia for å kunne godta at Sverige slippes inn i alliansen.

Andersson la vekt på at et Nato-medlemskap for Sverige vil ha betydning for svensk våpeneksport til alle allierte.

– Denne solidariteten vil reflekteres i vårt regelverk, sa hun.

Ser på utleveringskrav

Også Stoltenberg fremhevet Sveriges forsøk på å komme Tyrkia i møte da han talte til pressen.

Han nevnte blant annet Sveriges nye antiterrorlovgivning som trer i kraft 1. juli, og viste til at det er tatt nye etterforskningsskritt mot PKK.

Svenske myndigheter er dessuten i gang med å se på Tyrkias utleveringskrav, sa Nato-sjefen.

– Disse konkrete stegene innebærer et paradigmeskifte i Sveriges tilnærming til terrorisme, sa Stoltenberg.

Tyrkia krever 45 navngitte kurdere utlevert, ifølge tyrkiske medier – 33 fra Sverige og tolv fra Finland. Disse kravene har de to nordiske landene tidligere avvist å etterkomme.

Tyrkia får egen sesjon

Stoltenberg gjentok sitt budskap om at alliansen tar Tyrkias sikkerhetsbekymringer på alvor.

– Ingen land har lidd mer under terrorisme enn Tyrkia, inkludert alvorlige angrep utført av terrororganisasjonen PKK, sa Stoltenberg.

Han bekreftet også opplysninger om at en egen sesjon vil vies kontraterrorisme under Natos toppmøte i Madrid.

Håpet er at det kan bidra til å få Tyrkia til å åpne Nato-døren for Sverige og Finland, skriver VG.