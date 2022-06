Etiopia avviser at de har henrettet sudanske soldater

– Denne forræderske handlingen får ikke stå ubesvart, heter det i en uttalelse fra det sudanske militæret søndag. De lover å svare på «denne feige oppførselen.»

Til Al Jazeera sier imidlertid en etiopisk embetsmann i Amhara-regionen mandag at det ikke er tilfelle at de har henrettet sudanske soldater.

Sudan og Etiopia har i flere år kranglet om Al-Fushqa-regionen, et svært fruktbart jordbruksområde som Sudan legger krav på, men der etiopiske bønder har bosatt seg i mange år. Regionen ligger også på grensa mot Tigray, der det har herjet borgerkrig de siste to årene.

Det har vært sporadiske trefninger mellom sudanske og etiopiske styrker i området de siste årene, særlig etter at titusenvis flyktet inn i Sudan for å slippe unna kampene i Tigray. Partene anklager hverandre for vold og brudd på territorial integritet.

Striden blander seg også inn i andre konflikter, deriblant om Etiopias kontroversielle demning på Den blå nilen, som Sudan og Egypt har vært svært misfornøyde med.