FN-toppmøte med mål om å redde verdens hav

Tusenvis av politikere, klimaeksperter og talspersoner møtes denne uken i Lisboa i Portugal for å diskutere klimakrisens enorme trussel mot verdenshavene.

Blant temaene som skal diskuteres er mikroplast, global oppvarming og fiskeri, i tillegg til utfordringene ved gruvedrift på havbunnen.

FNs havkonferanse er ikke et forhandlingsmøte, men det er ventet at deltakerne vil øke presset for å få havets helse på agendaen ved to viktige toppmøter senere i år: COP27 og COP15.

Verdenshavene er fra før sentralt i utkastet til en ny traktat om biologisk mangfold, som har som oppgave å stanse det mange forskere frykter kan bli den første masseutryddelsen på 65 millioner år.