Dette skjedde i Ukraina i natt

* Prorussiske separatister hevder å ha evakuert 250 mennesker fra tilfluktsrom i en fabrikk i Sievjerodonetsk etter at Ukraina ga opp forsvaret av byen.

Rundt 200 sivile, inkludert små barn, ble brakt ut av den kjemiske fabrikken Azot lørdag, skrev Luhansks separatistrepresentant i Moskva, Rodion Mirosjnikon, på Telegram.

Det er imidlertid uklart hvor de er ført hen. Et langt større antall evakuerte er også nevnt, men det foreligger ikke noe sikker informasjon om dette.

* Russiske styrker konsentrerer nå sine angrep mot Lysytsjansk etter å ha erobret søsterbyen Sievjerodonetsk på den andre siden av elva Siverskyj Donets. Innenfor Luhansk-regionen kontrollerer ukrainske styrker nå bare Lysytsjansk, selv om russiske soldater allerede har rykket fram til utkanten av byen.

Russiske styrker brukte artilleri for å blokkere tilgangen til byen fra sør, ifølge den ukrainske generalstaben. Sivil og militær infrastruktur ble også rammet, men dette er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

* Myndighetene i Odesa melder at seks mennesker ble skadd i et russisk rakettangrep mot en boligblokk i byen mandag morgen.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber belaruserne ikke la seg bli dratt inn i russernes krig mot Ukraina. I sin daglige tale søndag kveld henvendte han seg til folket i nabolandet og sa de ikke trenger å bli slaver og kanonføde, selv om Russland har lagt opp til det.

– Dere trenger ikke å dø, sa han og la til at belaruserne ikke må la andre ta beslutninger for Belarus.

* Russland klarte ikke å betale et avdrag på utenlandsgjelden innen fristen søndag og har dermed misligholdt gjelda for første gang på et hundreår.

Flere medier skriver at Russland ikke klarte å foreta en rentebetaling på 100 millioner dollar som hadde forfall søndag. Russland har pengene og er villig til å betale, men sanksjonene etter invasjonen av Ukraina gjør det umulig å få overført pengene til utenlandske kreditorer.