Videoer viser hvordan panikk bryter ut på stadion. Flere okser skal ha rømt ut i gatene og ført til ytterligere kaos, melder TV-kanalen RCN ifølge Aftonbladet. En hel tre-etasjers del av tretribunen fylt med tilskuere kollapset.

Avisa El Tiempo skriver at fire personer har mistet livet og opptil 500 er skadd. Til sammen 30 mennesker er alvorlig skadd, opplyser tjenestepersoner.

– For øyeblikket er det fire døde – to kvinner, en mann og et barn, sa guvernøren i området til en lokalradio.

Tyrefektingen ble holdt som en del av San Juan og San Pedro-festivalen.