Én person drept i det første rakettangrepet mot Kyiv på nærmere tre uker

– Én død person er funnet. Seks beboere ble skadd, fire av dem ble sendt til sykehus, sier Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko.

En sju år gammel jente, som bodde i niende etasje i en boligblokk som ble truffet, er blant de skadde, ifølge Klitsjko.

AFPs journalist på stedet forteller at det tok flere timer å redde ut jentas mor, som lå fanget under bygningsrester etter angrepet. Tilstanden hennes skal være alvorlig.

Boligblokk

Øyenvitner fortalte om fire kraftige eksplosjoner i 6.30-tiden lokal tid. Kort tid etter var ambulanser og redningsmannskaper på vei til Sjevtsjenkivskyj-distriktet.

De øverste tre etasjene på en ti etasjer høy boligblokk ble truffet i angrepet og begynte å brenne. Flere timer senere kjempet brannmannskaper fortsatt mot flammene.

Situasjonen har vært relativt rolig i Kyiv siden russerne trakk seg ut av områdene rundt byen i slutten av mars, og mange sivile ukrainere som flyktet da krigen startet, har vendt hjem igjen.

Det har ikke vært meldt om direkte angrep mot Kyiv på nærmere tre uker.

Russisk imøtegåelse

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet var det ikke et boligområde som ble truffet av søndagens angrep, men en våpenfabrikk.

Artyom-fabrikken var målet, hevder russerne. I uttalelsen heter det at meldingene om at de russiske styrkene har angrepet sivile mål i Kyiv, ikke stemmer.

Videre hevder forsvarsdepartementet at skadene på et boligblokka i nærheten skyldtes en ukrainsk luftvernrakett.

– Det var skader nederst på bygningen så vel som på toppen, noe som bekrefter at det var en rakett som slo ned, het det.

Scholz fordømmer

Tysklands statsminister Olaf Scholz fordømmer søndagens angrep, og sier at det forsterker behovet for at G7-lederne står sammen og støtter ukrainerne.

– At det er en brutal krig Putin fører har vi nok en gang sett med rakettangrepet mot boligområdet i Kyiv. Det viser at det er riktig at vi står sammen og støtter ukrainerne i forsvaret av deres land, deres demokrati, deres frihet til å bestemme selv, sa Scholz.

Han la også vekt på enigheten som har vært så langt, både i G7-landene, Nato og EU i organiseringen av støtte til Ukraina.