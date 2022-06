En talsmann for politiet, Tembinkosi Kinana, bekrefter overfor avisa The Citizen funnet av 17 døde og sier at dødsårsaken ennå ikke er kjent.

– Vi mottok melding i morgentimene søndag og etterforsker nå omstendighetene rundt hendelsen. Vi ønsker på det nåværende tidspunkt ikke å spekulere, sier han.

Ifølge avisa The Mirror skal det være funnet opptil 22 døde personer inne på nattklubben Enyobeni Tavern.