Spania vil ha større Nato-fokus på sørflanken

– Truslene er like store fra sørflanken som fra østflanken, sier Spanias utenriksminister Jose Manuel Albares.

Han mener Nato bør har større fokus på ikke-militære trusler, som «politisk bruk av energiressurser og ulovlig innvandring fra Afrika».

Nato vier nå mesteparten av sin oppmerksomhet mot Russland etter landets invasjon av Ukraina, noe alliansens strategiske konsept, som skal revideres under toppmøtet, også vil bære preg av.

Spania advarer mot å glemme Afrika og viser blant annet til de voldelige islamistgruppene i Sahel-regionen.

– Vi har en krig i Europa, men situasjonen i Afrika er virkelig bekymringsfull, sier forsvarsminister Margarita Robles.

Porten til Europa

Situasjonen er særlig krevende for Spania, som er porten til Europa for migranter fra Afrika og som er avhengige av Algerie for gassleveranser.

I 2021 slapp Marokko tusenvis av migranter inn i den spanske eksklaven Ceuta, som et ledd i den diplomatiske striden om Vest-Sahara. Regjeringen i Madrid kalte det «utpressing».

Spania forsøkte å blidgjøre landet ved å gi sin støtte til Marokkos plan om «selvstyre» for Vest-Sahara, noe som resulterte i sterke protester fra Algerie som tidligere i måneden sa opp en samarbeidsavtale med Madrid.

Strømmen av migranter som forsøker å ta seg nordover har heller ikke stanset.

Fredag forsøkte 2.000 migranter, de fleste afrikanere, å ta seg inn i EU ved å storme den spanske ekslaven Melilla i Marokko. Det endte tragisk og 23 mennesker mistet livet i trengselen.

Må slite tungt

Nato-eksperter tror imidlertid Spania vil måtte slite tungt for å få de øvrige Nato-landene med på å prioritere alliansens sørflanke, slik situasjonen nå er i øst.

– Krigen i Ukraina har endret regnestykket. Trusselen fra Russland er nå den største bekymringen for nesten alle medlemsland, sier en tidligere tyrkisk diplomat.

Pentagon-talsmann John Kirby understreker også at Nato har blikket festet på Russland og Øst-Europa.

– Men vi forsøker fortsatt også å sikre at vi følger med på sørflanken, sier han.

Russland i kulissene

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg understreker i et intervju med den spanske avisa El Pais at alliansen «vil styrke samarbeidet med land i sør», og nevner spesielt Mauritania.

Foruten Russland er det ventet at Kina vil bli viet større oppmerksomhet i Natos strategiske konsept, som sist ble oppdatert i 2010.

Spania gir imidlertid ikke opp, og viser også til et økende antall russiske leiesoldater i afrikanske land som Mali og Den sentralafrikanske republikk. Det kan bidra til å svekke sikkerheten i regionen og føre til økt migrasjon til Europa, argumenterer de.

Madrid antyder også at Russland kan ha operert i kulissene under fjorårets diplomatiske konflikt med Algerie.

– Truslene fra sør er dessverre i økende grad russiske trusler fra sør, sier Albares.