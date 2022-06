Minst 23 mennesker mistet livet ved EUs grense i Marokko

Rundt 2.000 mennesker, de fleste av dem fra land sør for Sahara, samlet seg ved grensegjerdet tidlig fredag morgen. Minst 500 greide å komme seg over eller gjennom sperringene, ifølge spanske myndigheter.

Samme kveld opplyste marokkanske myndigheter at 18 mennesker mistet livet, men et døgn senere var tallet oppjustert til 23 etter at fem skadde døde. De fleste døde trolig i trengselen, mens noen falt fra toppen av gjerdet.

Migranter og flyktninger fra fattigdom og vold samler seg ofte rundt de små spanske territoriene Melilla og Ceuta på middelhavskysten av Marokko. Dersom de først kommer seg inn, er de innenfor EU og forsøker vanligvis å ta seg videre til det spanske fastlandet eller andre deler av Europa.

Spanias statsminister Pedro Sánchez kalte oppløpet mot grensegjerdet et «angrep på spansk territoriell integritet» og et «voldelig og organisert angrep av mafia som driver med menneskesmugling».

Menneskerettsgrupper reagerer

Men en marokkansk menneskerettighetsgruppe, AMDH, kaller situasjonen en sann katastrofe som viser konsekvensene av en avtale mellom Spania og Marokko nylig.

Både AMDH og fagforbundet ODT krevde rask gransking og ba regjeringen sette i verk tiltak både for migrantene og for politiet, og i Spania ba venstrepartiet Podemos om gransking.

AMDH viste videoer fra sosiale medier av utslitte migranter som lå på bakken, noen av dem med blodige hender og istykkerrevne klær etter forsøket på å komme seg over gjerdet, mens marokkanske soldater sto over dem.

– De ble liggende der i timevis. og det bidro til det høye dødstallet, sa gruppa på Twitter. En annen video viste en marokkansk politimann som tilsynelatende slo en migrant som lå på bakken, med kølle.

Amnesty og FN bekymret

Også Amnesty International uttrykte sin dype bekymring for hendelsene.

– Selv om noen av migrantene kan ha brukt vold, betyr ikke det at grensestyrkene kan gjøre hva de vil. Menneskerettighetene til migranter og flyktninger må respekteres, og situasjoner som dette må ikke gjenta seg, sier Esteban Beltrán i den spanske avdelingen av Amnesty.

Også FNs organisasjon for migranter, OIM, og FNs høykommissær for flyktninger UNHCR uttrykte sorg og bekymring for det som skjedde i Melilla, mens det spanske flyktningrådet CEAR fordømte det de kalte bruken av voldelige metoder for å kontrollere migrasjon på grensa.

Strid om Vest-Sahara

Det var første gang en stor folkemengde har prøvd å ta seg inn i de to spanske eksklavene på Marokkos kyst siden de to landene reparerte de diplomatiske forbindelsene i forrige måned.

Tidligere skjedde det ofte at grupper med migranter forsøkte å ta seg over grensa til Melilla og Ceuta, men aldri tidligere er det registrert så mange døde.

Den siste konflikten mellom Spania og Marokko startet da Spania for et år siden lot lederen for Vest-Saharas frigjøringsorganisasjon Polisario komme til Spania for legebehandling.

En måned senere stormet 10.000 migranter og flyktninger over grensa til Ceuta mens marokkansk politi så den andre veien. Eksperter mener episoden var en straffereaksjon fra marokkansk side.

Forlot nøytraliteten

Marokko har foreslått at Vest-Sahara får et begrenset selvstyre innenfor Marokko, men Polisario insisterer på at det skal gjennomføres en FN-kontrollert folkeavstemning om selvstyre i tråd med våpenhvilen fra 1991.

Etter at Sánchez forlot Spanias hittil nøytrale kurs når det gjelder Vest-Sahara og godtok Marokkos forslag, ble det slutt på massetilstrømming av migranter både til eksklavene og til Kanariøyene.

Melilla og Ceuta har EUs eneste landegrense mot Afrika, noe som gjør dem til attraktive mål for migranter som prøver å komme seg til Europa, særlig fra land sør for Sahara.