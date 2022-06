Fem måneder gammel baby skutt og drept i Chicago

Babyen, som het Cecilia Thomas, fikk en kule i hodet da det ble avfyrt skudd fra en annen bil i nabolaget South Shore, ifølge politiet. Hun døde kort etter på sykehus.

En 41 år gammel mann som satt i en annen bil, fikk en kule i ansiktet, men tilstanden er ikke kritisk.

Ingen er ennå pågrepet, og politiet har ikke opplyst noe om hendelsesforløpet eller bakgrunnen for skytingen.

Babyen er et av de yngste ofrene for våpenrelatert vold i Chicago. Hun ville fylt seks måneder fire dager etter at hun døde.

Hittil i år er det registrert 282 drap i Chicago, noe som tross alt er en nedgang fra 316 i samme periode i fjor. Totalt ble 797 mennesker drept i byen i fjor.