Politiet fikk melding en kraftig eksplosjon sentralt i Älvsjö like etter klokka 15.30 lørdag.

– Det er alvorlig skadde personer her, og vi har sperret av plassen for å sørge for at de som trenger det, får hjelp, sier politiets pressetalsperson Carina Skagerlind.

Store politistyrker og ambulanser rykket ut til stedet. Hendelsen fant sted i et industriområde der man kan fylle gass, men årsaken til eksplosjonen var lørdag kveld ennå ikke bekreftet.