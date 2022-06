Palestinsk tenåring drept av israelske soldater

Mohammad Hamad befant seg på en vei som leder til den ulovlige israelske bosetningen Ofra da han ble skutt, opplyser en talsmann for lokale palestinske myndigheter. Han døde natt til lørdag av skadene.

Ifølge en talskvinne for den israelske hæren kastet en gruppe palestinere stein mot passerende biler. Hun bekrefter at soldatene på stedet åpnet ild mot dem og at det «som siste utvei» ble skutt med skarp ammunisjon.

– Soldatene på stedet fulgte standard prosedyre, sier hun.