Religiøse i USA delt i synet på abort

Ledende katolske biskoper hyllet kjennelsen, selv om flertallet av amerikanske katolikker støtter kvinners rett til abort.

Også mange evangelisk-kristne ledere ønsket kjennelsen velkommen, blant dem Bart Barber, som nylig ble valgt til ny leder i Southern Baptist Convention, USAs største protestantiske kirkesamfunn. Han jubler for beslutningen, sier han.

Men mange andre protestantiske ledere fortviler over kjennelsen, som trolig fører til at abort blir forbudt i minst 20 delstater, blant dem biskop Michael Curry i den episkopale kirken.

– Jeg er dypt fortvilet, sier han.

Flere jødiske organisasjoner opplyste at kjennelsen er i strid med jødiske tradisjoner for å akseptere behovet for tilgang på abort.

Nadiah Mohajir, en av stifterne av Heart Women and Girls, en organisasjon som arbeider med muslimske samfunn om reproduktive rettigheter, fortviler og sier at halvparten av amerikanske muslimer støtter trygg tilgang på abort.

– Det vi ser her, er et veldig lite mindretall av privilegerte mennesker som prøver å presse gjennom en smal kristen forståelse av når livet begynner, sier han.