– Vi har få indikasjoner på at det anti-russiske lederskapet i EU på noen måte vil oppløse eller endre seg i overskuelig fremtid, sa Lavrov under et besøk til Aserbajdsjan.

Han sa også at Nazi-Tyskland under Adolf Hitlers lederskap samlet europeiske ledere for å sammen angripe Sovjetunionen i begynnelsen av andre verdenskrig, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Nå setter EU seg sammen med Nato i en slik moderne koalisjon klar til krig mot Russland, la han til.

At Ukraina er tatt opp som kandidatland i EU er ingen trussel, sa Lavrov. Det begrunnet han med at EU i motsetning til Nato ikke er en militær allianse.