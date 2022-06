FN: Al Jazeera-journalist ble drept av israelsk skudd

– All informasjon vi har innhentet viser at skuddene som drepte Abu Akleh og såret kollegaen hennes Ali Sammoudi kom fra israelske sikkerhetsstyrker og at de ikke kom fra væpnede palestinere som skjøt vilkårlig, slik israelske myndigheter først hevdet, sier en talskvinne for kontoret til FNs høykommissær for menneskerettigheter, Ravina Shamdasani.

– Vi har ikke funnet noe informasjon som tyder på at væpnede palestinere var i aktivitet i umiddelbar nærhet av journalistene, sier hun.

Shamdasani understreker at FNs uavhengige etterforskning bygger på informasjon innhentet fra den israelske hæren, den palestinske riksadvokaten, bilder, videoer og lydopptak fra stedet, analyse fra eksperter, intervjuer av øyenvitner og offisiell kommunikasjon.

– Det er dypt urovekkende at israelske myndigheter ikke har gjennomført en etterforskning, sier hun.

Skutt i hodet

Den 51 år gamle erfarne Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh ble skutt i hodet under en israelsk militæraksjon på den okkuperte palestinske Vestbredden 11. mai. Hun var iført hjelm og skuddsikker vest som var tydelig merket med PRESS.

Andre journalister på stedet, øyenvitner, palestinske myndigheter og Al Jazeera har tidligere konkludert med at hun ble skutt av en israelsk soldat.

Det samme har CNN og Washington Post gjort etter å ha gjennomført egne granskinger.

Målrettede skudd

Ifølge FNs gransking ankom sju journalister den vestlige inngangen til flyktningleiren Jenin rett etter klokka 6 om morgenen. Journalistene identifiserte seg for de israelske soldatene og alle var iført skuddsikre vester merket med PRESS.

Da fire av journalistene en halvtime senere beveget seg inn i en gate, ble det ifølge FN avfyrt «flere enkeltskudd som tilsynelatende var målrettet mot dem fra stedet der de israelske soldatene befant seg».

«En kule såret Ali Sammoudi i skulderen, en annen kule traff Abu Akleh i hodet og drepte henne umiddelbart».

Utelukker ikke

Israelske talsmenn hevdet først at Shireen Abu Akleh ble drept av militante palestinere, men utelukket senere ikke at hun kan ha blitt skutt av en israelsk soldat. Det israelske forsvaret (IDF) fastholdt fredag at hun i så fall «på ingen måte ble skutt med vilje».

– Det er ikke mulig å fastslå om ble drept av væpnede palestinere som skjøt ukontrollert mot området der hun befant seg, eller av en israelsk soldat ved et uhell, tvitrer IDF.

Al Jazeera har tidligere vist fram kulen som palestinske myndigheter har i sin besittelse.

Eksperter konkluderer med at kulen er av kaliber 5.56 og ble produsert i USA. Den er panserbrytende, har grønn spiss og er av samme type som israelske skarpskyttere benytter i sine M-4 våpen.

Skarpskytter

Palestinske etterforskere har konkludert med at kulen kom fra våpenet til en israelsk skarpskytter som befant seg i et militært kjøretøy 170 meter unna, og etterforskningsmaterialet er oversendt til Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

– Den eneste skytingen som fant sted, var det okkupasjonsstyrkene som sto for, og hensikten var å drepe, sa Palestinas riksadvokat Akram Al-Khateeb da han offentliggjorde resultatet av etterforskningen.

Israels forsvarsminister Benny Gantz avviste anklagen og kalte den «en åpenbar løgn». Fredag fulgte Ganz opp kritikken og omtalte FNs etterforskning som «uansvarlig».

– Jeg vil nok en gang få gi uttrykk for min sorg over journalisten Asheerin Abu Aklehs død. Familien og vennene hennes fortjener å høre sannheten om omstendighetene rundt dødsfallet, og det kan bare fastslås ved en ballistisk undersøkelse av kulen hun ble truffet av og ikke av en uansvarlig etterforskning som den FNs menneskerettighetskommisjon nå distribuerer, tvitrer han.