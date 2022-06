Amerikanske CNN gjengir japanske NHK, som rapporterte om hendelsen i byen Amagasaki utenfor Osaka i Japan. Den uheldige mannen jobber for et selskap som sikrer skattelettelser for husholdninger og hadde i forkant av byturen overført sensitiv informasjon om samtlige av byens innbyggere på en minnepinne.

Ifølge statlige kilder inneholdt minnepennen navn, fødselsdato, adresser samt skattedetaljer, bankkontoer og informasjon om personen fikk stønader som barnebidrag til byens samtlige 465.177 innbyggere.

Mannen i 40-årene dro fra jobb og rett på en restaurant. Der ble det en riktig så fuktig kveld og da han våknet neste dag, var bagen hans med minnepinnen borte.

Lokale myndigheter har presisert at informasjonen på minnepinnen er kryptert og det ikke har kommet noen informasjon som tyder på at noen har fått tilgang til dem. Mannen hadde også autorisasjon til å hente ut informasjonen, så han har ikke handlet ulovlig ut over uaktsomheten. Det er ikke kjent om vedkommende vil få en reaksjon etter hendelsen.

Under en pressekonferanse torsdag beklaget byens ordfører og flere andre kommunale ledere hendelsen overfor byens befolkning og bukket i skam.

Myndighetene har presisert at kommunale utbetalinger vil fortsatt bli utbetalt som planlagt og at de har strammet inn praksisen om at slik sensitiv informasjon må klareres før det tas ut av byens administrasjonsbygg.