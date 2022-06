Ukrainas president Vlodymyr Zelenskyj talte torsdag til studentene og hadde bitt seg merke i Israels manglende vilje til å sanksjonere Russland.

Israels høyrenasjonalistiske statsminister Naftali Bennett har unngått å kritisere Russland og støtten til Ukraina har begrenset seg til humanitær bistand. Militær bistand, slik flere land i Europa har sendt, har aldri vært aktuelt å gi.

– Hvordan kan dere ikke hjelpe ofrene av en slik aggressivitet? sa Zelenskyj i talen, gjengitt av Jerusalem Post. Han sa at han ikke visste hvordan han skulle svare på spørsmål om hvordan Israel har hjulpet landet.

Zelenskyj har selv jødisk familie og har flere ganger besøkt Israel. Han var tydelig på forskjellen på støtten fra det israelske folket og de israelske myndighetene.

– Jeg er takknemlig for det israelske folket. Jeg er takknemlig for den oppriktige og følelsesladde støtten til det ukrainske folket. Men vi skulle også gjerne hatt støtte fra myndighetene deres, sa han.

– Må kunne se hverandre i øynene

Under talen påpekte Zelenskyj de lange båndene mellom landene og at den tidligere israelske statsministeren Golda Meirs barndomshjem i Kyiv kun var fem minutter unna hans eget presidentkontor.

Han oppga forståelse for at Israel er i en kinkig situasjon med russiske styrker plassert svært nær sine nordlige grenser i Syria, men påpekte at situasjonen ikke var annerledes for Polen, som hadde gitt en uvurderlig humanitær og logistisk støtte. Zelenskyj kritiserte også Israel for å ha stanset visa-fritaket for ukrainske flyktninger.

– Vi har en felles stor fremtid mellom to flotte folk, for vi har denne sterke historien og fortiden. Men vi må kunne se hverandre i øynene også i mange år fremover, sa presidenten.

Israels koalisjonsregjering brøt sammen

Det er for tiden krise i den israelske regjeringen der høyrenasjonalisten Bennett og sentrumspolitikeren Yair Lapid spikret i juni i fjor en ny koalisjonsregjering med åtte partier fra ytterste venstre til ytterste høyre fløy.

I henhold til avtalen ble Bennett statsminister, mens Lapid ble utenriksminister og skulle ta over som regjeringssjef etter to år.

Mandag ble de to enige om å holde en avstemning neste uke om å oppløse nasjonalforsamlingen Knesset. Dersom forslaget går gjennom, blir Lapid fungerende statsminister inntil et nytt valg kan holdes 25. oktober.

Bennett og Lapid har slitt med å holde den ideologisk svært brokete koalisjonen samlet siden den så dagens lys for et år siden.

Regjeringen ble dannet etter at Israel hadde holdt fire valg på to år.