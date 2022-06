Estlands statsminister advarer Vesten mot å undervurdere Russland

Russiske styrker er forberedt på å bli værende i Ukraina i lang tid, sier Kallas. Hun understreker at Europa må sørge for at alle krigsforbrytelser etterforskes og straffes.

– Jeg har hørt snakk om at de ikke er en trussel lenger fordi de er blitt utslitt. Nei, det er de ikke, sier hun om de russiske styrkene i Ukraina.

– De har store styrker som fortsatt kan slutte seg til krigen. De teller ikke livene som går tapt, de teller ikke artilleriet som går tapt. Så jeg tror ikke vi skal undervurdere evnen deres til å holde det gående på lang sikt, sier Kallas.