Åtte dømt for tyveri av Banksy-bilde i Paris

En politimann står vakt i nærheten av et kunstverk tilskrevet Banksy, som ble stjålet på Bataclan i Paris i 2019, og funnet i Italia, i forkant av en pressekonferanse i L'Aquila. Retten i Paris vil avsi dommen 23. juni 2022 for de syv franske tiltalte og en italiener som er mistenkt for å ha fjernet metalldøren til konsertlokalet Bataclan i Paris der Banksy-kunstverket ble malt, og hedret 90 mennesker drept i terroren i 2015 angrep, fra bygningen før daggry i januar 2019 og fraktet den til Italia. Verket ble funnet i et forlatt gårdshus i Abruzzo, opplyste aktor i l'Aquila 10. juni 2020. Foto: Filippo Monteforte / AFP / NTB