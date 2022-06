Avansert amerikansk artilleri er på plass i Ukraina

Det bekrefter ukrainske myndigheter torsdag ettermiddag.

– Det er fremme i Ukraina. Stor takk til min kollega og venn, forsvarsminister Lloyd J. Austin III, for disse kraftige verktøyene! Sommeren vil bli varm for russiske okkupanter, og den siste for noen av dem, skriver Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov på Twitter.

Det skal være snakk om amerikanske artillerisystemer med stor presisjon, og er USAs svar på Ukrainas bønn om bistand til mer avanserte våpensystemer i krigen mot Russland.