Politiet i storbyen Guangzhou, sør i Kina har pågrepet en kvinnelig rektor etter at en syv år gammel gutt døde på sykehus med store hodeskader.

Politiet mener gutten ble slått av rektor for å ha brutt barneskolens forbud mot å løpe i gangen på skolen.

Skolen sa han falt ned trappen

Hendelsen skal ha skjedd 25. mai, ifølge South China Morning Post, og gutten ble lagt inn på et lokalt sykehus samme dag med alvorlige skader på hodet og hjernen. En måned senere døde gutten på sykehus som følge av skadene.

Guttens mor sier til avisen Shangyou News at da hun fikk beskjed om skadene fra skolen, så unnskyldte de seg med at han skal ha falt ned trappen. Men da legene undersøkte og fant 12 forskjellige skader på gutten, ante de ugler i mosen og anbefalte moren å kontakte politiet.

Lærere så angrepet

Til politiet har både rektoren og fire lærere vitnet. De fire lærerne sier de så at rektoren oppdaget at gutten løp i gangen under en pause. Hun skal ha slått gutten så hardt i ansiktet at han umiddelbart begynte å blø neseblod. Hun skal ha fortsatt å slå gutten til han mistet bevisstheten.

Rektoren skal så ha nektet å ringe etter en ambulanse, men ba ansatte ved skolen ringe til en taxi, som kunne ta gutten til et sykehus. Det skal ha vært overvåkningskameraer på skolen, men de skal ikke ha virket den dagen.

Ifølge South China Morning Post har hendelsen vakt avsky i Kina og satt søkelyset på overgrep mot barn. I 2021 ble over 45.800 personer pågrepet for overgrep og vold mot barn i Kina. En økning fra cirka 38.000 i 2020.

Det er ikke kjent hvordan rektoren stiller seg til anklagene. Guttens foreldre ber om at hun dømmes etter lovens strengeste straff.