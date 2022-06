Fremmedkrigere vil anke dødsdom i Donetsk

De russiskstøttede separatistene i Donetsk dømte tidligere i måneden de to britiske fremmedkrigerne Shaun Pinner og Aiden Aslin, og marokkaneren Brahim Saadoun til døden.

Ifølge dommen er de tre leiesoldater som har kjempet på Ukrainas side i krigen, noe de heller ikke har benektet.

De to britene innrømmet under rettssaken at de var en del av en ukrainsk militærenhet i Mariupol og krevde derfor beskyttelse som krigsfanger.

Pinners advokat Julia Tserkovnikova opplyser til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass at de tre nå vil anke dødsdommen.

– Mine kollegaer og jeg arbeider med å utforme anken. Dersom denne blir forkastet og dommen blir rettskraftig, vil vi søke om benådning. Det er en rettighet våre klienter har i henhold til loven i Folkerepublikken Donetsk, sier hun.