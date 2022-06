Frustrerte Balkan-land advarer Ukraina mot å ha EU-illusjoner

– Det er en skam at et Nato-land, Bulgaria, «kidnapper» to andre Nato-land, Albania og Nord-Makedonia, midt i en varm krig i Europas bakgård, med 26 andre land som sitter stille i et skremmende tegn på avmakt, sier Albanias statsminister Edi Rama.

Kommentarene ble gitt like før EU-toppmøtet skulle starte torsdag. Der er det ventet at Ukraina og Moldova blir godkjent som kandidatland.

– Nord-Makedonia har vært kandidat i 17 år hvis jeg ikke har mistet tellingen, Albania i åtte, så velkommen til Ukraina, legger han til og advarer Ukraina mot for mye optimisme.

– Ingen illusjoner

– Det er en fin ting å gi Ukraina kandidatstatus, men jeg håper det ukrainske folket ikke kommer til å ha noen illusjoner om det, sier han.

Albania fikk kandidatstatus i EU i 2014 og Nord-Makedonia i 2005, men det er ikke innledet formelle medlemskapsforhandlinger med noen av dem.

Bulgaria har blokkert prosessen som følge av konflikter knyttet til nasjonal identitet, historie og språk.

– Tyskland føler ansvar

På vei inn til toppmøtet kom Tysklands statsminister Olaf Scholz med signaler om at han vil presse på for at prosessen går raskere.

– I nesten 20 år har landene og innbyggerne i landene på Vest-Balkan ventet på en mulighet til å bli medlemmer av EU, sa Scholz, som viste til at Nord-Makedonia blant annet har skiftet navn i håp om å bli medlem.

Han sa også at Tyskland føler et ansvar for sikre at landene får en mulighet til nå målet om EU-medlemskap.

– Det er ytterst viktig at dette blir et troverdig løfte, la han til.

– Serbia forventer ingenting

EU-president Charles Michel mener at det er vilje i EU til å bruke mer energi på medlemskapsprosessen for landene på Balkan.

Men Serbia, som også har status som kandidatland, har lave forventninger til toppmøtet.

Statsminister Aleksandar Vucic sa rett ut at han at han ikke forventer noe som helst av toppmøtet da han ankom EU-hovedkvarteret i Brussel torsdag.

EU frykter at manglende framgang kan føre til at landene på Balkan vender blikket østover mot Russland og Kina. Men Serbia har også vakt irritasjon internt i EU ettersom landet ikke har villet slutte seg til EU-sanksjonene mot Russland.