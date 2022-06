Chilenske gruvearbeidere i storstreik

Det statseide selskapet er verdens største produsent av kobber.

Streiken startet onsdag, og det er ikke klart hvor lenge den vil vare. Ifølge politiet er 18 personer pågrepet i forbindelse med at streikende arbeidere har blokkert inngangene til seks gruveanlegg rundt omkring i landet, blant annet ved hjelp av brennende bildekk.

Fagforeningsledere sier at streiken har lammet produksjonen, mens regjeringen sier at virksomheten fortsetter, men med redusert kapasitet.

Smelteverket som konflikten dreier seg om, ligger cirka 14 mil vest for hovedstaden Santiago. Greenpeace har kalt området for «Chiles Tsjernobyl» på grunn av den høye luftforurensingen.

For et par uker siden ble 115 mennesker, de fleste av dem barn, rammet av svoveldioksidforgiftning, og flere skoler måtte stenge. Det var etter dette at regjeringen besluttet å stenge smelteverket.

Kopperarbeidernes fagforbund vil at myndighetene i stedet investerer mer penger i miljøtiltak.

Chile står for om lag en firedel av verdens kobberproduksjon.