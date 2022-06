EU holder det som trolig blir et historisk toppmøte

For få måneder siden var det ingenting som tilsa at de to landene ville få kandidatstatus i nærmeste framtid. Men så gikk Russland til krig mot Ukraina, og brått var situasjonen endret.

Ifølge EU-ledere har ingen medlemsland innvendinger mot at de to landene får kandidatstatus, men man vet aldri, sa en høytstående EU-kilde under et møte med pressen onsdag.

Ungarn er et land som ofte går imot innstillingen til flertallet av EU-landene. Det er også mulig at Slovenia og Kroatia vil kreve at også Bosnia-Hercegovina får kandidatstatus. Det er ett blant flere land på Balkan som er misfornøyd med at EU har brukt årevis på veien mot formelle medlemskapsforhandlinger. Ikke minst er irritasjonen stor i Serbia, Albania og Nord-Makedonia.

Uansett er det lang vei til formelle medlemskapsforhandlinger for Ukraina og Moldova.

Både Ukraina og Moldova må gjennomføre en rekke reformer, både i kampen mot korrupsjon og i rettsvesenet, for at drømmen om EU-medlemskap skal bli virkelig. Og ingen vet hvor lenge krigen kommer til å vare, og hvordan den vil utvikle seg.

Toppmøtet varer i to dager. Fredag skal EU-lederne vurdere de økonomiske konsekvensene som den russiske invasjonen har fått for Europa. blant annet i form av økende energi- og matpriser.