Taliban ber om nødhjelp etter katastrofalt jordskjelv

Bistandsorganisasjoner, naboland og land hjelper til, sier den høytstående Taliban-tjenestepersonen Qahar Balkhi, men hjelpen «må skaleres opp veldig mye, fordi dette er et katastrofalt jordskjelv som vi ikke har opplevd på flere tiår», melder kanalen.

Ifølge Balkhi har ikke Taliban-regjeringen midler til å gi folk hjelpen de trenger.

Dødstallet kan stige

Tallet på døde og skadde ventes å stige etter skjelvet som rammet det østlige Afghanistan natt til onsdag i nærheten av byen Khost. I tillegg til de 1.000 som allerede er bekreftet omkommet, meldes det at minst 1.500 er skadd.

FN anslår at nesten 2.000 hjem ble ødelagt i jordskjelvet.

FNs generalsekretær António Guterres sa onsdag at han regner med at verdenssamfunnet hjelper Afghanistan, og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har lovet at Norge vil hjelpe til.

USA lover å hjelpe

Også USA sier de vil hjelpe til.

– President Biden følger med på utviklingene og har instruert USAID og andre føderale regjeringspartnere til å vurdere hvilke av USAs mulige tiltak som vil hjelpe de rammede mest, sier Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Nate Sullivan med henvisning til USAs statlige nødhjelpsorganisasjon.

Utenriksminister Antony Blinken la til at amerikanerne er i kontakt med humanitære organisasjoner i Afghanistan som støttes av USA.

Jordskjelvet skjer nesten ett år etter at Biden-administrasjonen gjorde slutt på 20 år med militært nærvær i Afghanistan. Islamistbevegelsen Taliban tok raskt over kontrollen i landet.