Tsjekkia anklager Russland for å føre økonomisk krig mot Europa

Russlands mål er å svekke og destabilisere demokratiske land, sa Fiala i en TV-sendt tale onsdag kveld. Han la til at det er reell fare for at Russland kan stenge av Europas gassforsyninger i løpet av de neste ukene eller månedene.

I talen la Fiala fram en femårsplan for hvordan Tsjekkia skal gjøre seg mindre avhengig av russisk olje og gass, samtidig som han øremerket rundt 2,6 milliarder euro, drøyt 27 milliarder kroner, for å kompensere for høye energipriser.

– Stigningen i energipriser som venter oss i de neste månedene, vil være et sjokk for mange av dere. Staten har ikke nok penger til å fullstendig kompensere for økningen til alle. Ingen europeiske land har det. Men vi sier til det til dere: Vi vil ikke la dere falle, sa Fiala, skriver TV-kanalen CT24.

Han sa også i talen at Tsjekkia for fem år siden fikk rundt en firedel av gassen fra Norge, som han kalte «et trygt, vestlig land», og han kritiserte den forrige regjeringen for å ha latt landet bli mer avhengig av russisk gass.

Som del av den nye strategien vil viktige kraftverk i Tsjekkia bli underlagt fullstendig statlig kontroll. Nå kontrollerer staten rundt 70 prosent av aksjene i energiselskapet CEZ.