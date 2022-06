Nesten ingen voldtektsanmeldelser på Roskilde-festivalen ender i dom

Tallene kommer fra Midt- og Vestsjællands politi og omhandler anmeldelser om voldtekt, voldtektslignende forhold eller voldtektsforsøk. De går fram til 2019, da den forrige festivalen ble arrangert.

Trine Baumbach, som er professor i strafferett ved Københavns Universitet, beskriver overfor Politiken tallene som en fiasko.

– Det er simpelthen ikke godt nok. Det viser at man ikke har prioritert det som et viktig område, noe som er skammelig, sier hun.

Politiinspektør Brian Bang-Rasmussen avviser kritikken, men erkjenner at han skulle ønske at tallene så annerledes ut. Bang-Rasmussen sier det er åpenbart at det «verken for politiet eller ofrene er på noen måte tilfredsstillende at så få saker fører til en dom».

Ifølge ham er det flere forhold som gjør sakene vanskelig å etterforske. Blant annet husker noen av dem som anmelder, lite, og det kan være vanskelig å finne igjen gjerningspersoner på det store festivalområdet.

Festivalen, en av Nordens desidert største, har blitt arrangert i Roskilde på Sjælland siden 1971.