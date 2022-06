Tyrkisk lasteskip har forlatt Mariupol

– Møtet i Moskva har gitt sitt første konkrete resultat. Bare timer etter at det lange møtet ble avsluttet, kunne et tyrkisk tørrlastskip forlate havnebyen etter flere dagers venting, heter det i en uttalelse fra Tyrkias forsvarsdepartement. De sier ikke noe om hvorvidt skipet er lastet med hvete.

Tyrkia har ledet an i innsatsen for å gjenopprette utskiping av korn over Svartehavet. Ukrainsk minelegging og russisk blokade har ført til stans i denne mateksporten.

I møtet mellom tyrkiske og russiske generaler kom man fram til «en forståelse om fremtidige forhandlinger mellom Tyrkia, Russland, Ukraina og FN. I denne sammenhengen ble det bestemt at det skal holdes et firepartsmøte i Tyrkia i løpet av ukene som kommer, sier det tyrkiske forsvarsdepartementet.

Ukraina toner imidlertid ned utsiktene til en snarlig FN-framforhandlet avtale med Russland om korneksport i Svartehavet.

– Vi ønsker FNs generalsekretærs anstrengelser for å åpne for korneksport fra Ukrainas havner velkommen. Rådslagning finner sted, men ingen avtale er oppnådd mellom Ukraina, Russland, Tyrkia og FN. Sikkerheten er et nøkkelelement i Ukrainas holdning til saken, sier talsmann for ukrainsk UD, Oleg Nikolenko, på Twitter.

Millioner av tonn med korn ligger på lager i ukrainske og russiskokkuperte havnebyer, uten mulighet for å sendes ut med skip. Krisene har bidratt til kraftig økning i prisen på matvarer. FN sier dette foreløpig rammer fattige afrikanske land hardest, fordi de er svært avhengige av hvete fra Russland og Ukraina.