Krigen i Ukraina ble startet da Russland invaderte Ukraina i slutten av februar. Ifølge Xi har krigen fått alarmen til å gå for menneskeheten. Uten å nevne verken Nato, USA eller andre vestlige land, kritiserte han onsdag Vesten for å stole blindt på sin egen styrke.

– Land som utvider militærallianser og forsøker å øke sin egen sikkerhet på bekostning av andre, vil få problemer, sa han under åpningen av Brics Business Forum onsdag.

Brics er forkortelsen for Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, fem land som regnes som verdens raskest voksende økonomier, og som de siste tolv årene har samarbeidet for å utfordre vestlige lands økonomiske dominans i verden.

– Historien har vist at hegemoni, gruppepolitikk og konfrontasjoner mellom blokker verken fører til fred eller stabilitet, men krig og konflikt, sa Xi via en videolenke.

Han la til at verdenssamfunnet må jobbe sammen for å motstå hegemoni og maktpolitikk.

Lederne i Brics-landene er ventet å holde et digitalt toppmøte torsdag. I år er det Kina som er vertskap for møtet, men landet fører fortsatt en svært streng koronapolitikk, og grensene er stengt for de aller fleste.

Alle Brics-landene har kritisert sanksjonene som vestlige land innførte mot Russland etter invasjonen.