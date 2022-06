Kinesisk lokketilbud – bolig i bytte for hvete

I en annonse lokker Central China Real Estate med at kjøpere kan «bytte hvete mot hus», der avlingen verdsettes til 3 kroner per halvkilo, skriver Reuters. Kornet kan brukes til å betale deler av innskuddet i et boligprosjekt.

I slutten av forrige måned tilbød en annen byggherre å ta imot hvitløk som betaling. Her ble prisen satt til 7,50 kroner per halvkilo. Resultatet ble 30 avtaler om boligkjøp og 430 tonn hvitløk som betaling.

Markedsprisen på både hvete og hvitløk er for tiden drøyt 2 kroner per halvkilo.